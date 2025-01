O presidente do PS-Madeira, que visitou, esta manhã, o Centro de Saúde do Porto Moniz, deixou a garantia de que, um Governo liderado pelo seu partido, dará prioridade ao investimento nos cuidados de saúde primários.

Considerando que o Sistema Regional de Saúde está a funcionar ao contrário, já que se olha só para as urgências e não para os cuidados primários, Paulo Cafôfo sublinhou que “estamos a desguarnecer os cuidados primários para atender no serviço de urgência”.

“Não podemos ter médicos que estão neste momento a cancelar ou a adiar consultas nos serviços primários e a irem trabalhar para as urgências, até porque isto depois tem o efeito contrário, porque doentes crónicos que deviam ter a consulta e o atendimento com o seu médico de família não têm, essa consulta é adiada, há uma descompensação e vão, precisamente, para as urgências engrossar o número de pessoas que vão a estes serviços”, advertiu.