O candidato do PS-M às eleições legislativas regionais, Paulo Cafôfo, afirmou esta manhã, no centro do Funchal, que a única forma de garantir um Governo estável na Madeira é votando no Partido Socialista. O cabeça de lista referiu que tem sentido uma crescente vontade de mudança entre os eleitores e alertou para o risco de continuar num ciclo de instabilidade política.

“Os madeirenses querem um Governo seguro e responsável, que dure quatro anos, com um presidente que se coloque no lugar das pessoas e resolva os seus problemas”, disse Paulo Cafôfo. O candidato destacou que, no contacto diário com a população, tem ouvido relatos de eleitores que tradicionalmente votavam no PSD, mas que agora ponderam apoiar o PS para quebrar o atual cenário de eleições sucessivas.

Paulo Cafôfo argumentou que a dispersão de votos em outras forças políticas pode favorecer o PSD ou resultar em mandatos desperdiçados, reforçando que o PS é a alternativa que apresenta um “projeto sólido” e uma equipa preparada para governar.

Entre as prioridades do seu programa, destacou a habitação como o principal desafio, garantindo que, nos primeiros 90 dias de Governo, irá avançar com um plano integrado de acesso à habitação pública. Apontou o programa ‘Primeira Chave’ como uma solução para facilitar o acesso à propriedade, através da atribuição de casas com rendas ajustadas ao rendimento das famílias e possibilidade de aquisição a longo prazo.

Além da habitação, referiu como eixos centrais da sua proposta a resolução dos problemas na Saúde, o aumento dos rendimentos e a redução de impostos. Paulo Cafôfo insistiu que apenas uma vitória socialista poderá pôr fim à incerteza política e assegurar um Executivo duradouro.