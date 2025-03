Paulo Cafôfo reiterou hoje que vai aumentar o complemento regional para 1.800 euros/ano, caso venha a formar governo, por força da necessidade de condições de vida mais dignas aos idosos.

O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas regionais liderou, na tarde de hoje, uma ação de contatos com a população nos bairros do Galeão, em São Roque, e da Quinta Falcão, em Santo António. Reafirmando o compromisso do PS, o candidato afirmou que um aumento para 1.800 euros por ano “não é favor nenhum, mas uma forma de tentar repor alguma justiça em relação a quem toda a vida trabalhou e que, nesta fase, precisa de maior atenção e cuidados”.

“Não podemos continuar a ver estas pessoas, que tanto fizeram e fazem pela Madeira, a terem de escolher entre comprar os medicamentos na farmácia ou as compras do supermercado, porque as reformas que recebem são insuficientes para cobrir estes custos, além de outras despesas normais, como renda, água ou luz”, afirmou o candidato, citado em comunicado de imprensa.

“É tempo de, de uma vez por todas, pôr as pessoas no centro da ação governativa e de garantir que todas possam viver com o mínimo de dignidade”, considera Cafôfo.