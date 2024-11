O líder do PS-Madeira criticou, hoje, o Chega, por se ter juntado ao PSD e votado contra a proposta do PS que previa uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) à gestão dos Governos de Miguel Albuquerque, desde 2015 até ao presente.

Paulo Cafôfo, que falava aos jornalistas no Funchal, afirmou que caiu a máscara ao Chega e adiantou que era tudo mentira quando aquele partido defendia a transparência e a luta contra a corrupção, já que, agora, juntou-se a um partido cuja cúpula está a contas com a justiça, precisamente por suspeitas de corrupção.

O líder dos socialistas na Madeira lembrou que a proposta tinha como objetivo ‘passar a pente fino’ “a gestão dos executivos de Miguel Albuquerque, em aspetos que não costumam ser auditados pelo TdC”. E deu exemplos: prestações de serviços do Governo Regional, as empreitadas de obras, as Sociedades de Desenvolvimento, as parcerias público-privadas rodoviárias, o Serviço de Saúde da Região e a Investimentos Habitacionais da Madeira”.

“Aquilo que queríamos era que a secção regional do Tribunal de Contas fizesse essa auditoria às contas e à gestão dos Governos de Miguel Albuquerque, mas o Chega não quer, porque o que lhe interessa é que continue tudo como está”, denunciou Paulo Cafôfo.