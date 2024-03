Paulo Cafôfo disse há instantes aos jornalistas que as eleições serão convocadas para 26 de maio.

As palavras do líder do PS Madeira foram proferidas no final da audiência que teve já esta tarde no Palácio de Belém.

“Nós, neste campo, estamos de acordo e em sintonia com o senhor Presidente da República, seja nas razões, seja nas decisões. E o senhor Presidente da República transmitiu-nos a sua intenção de dissolver a Assembleia Regional e de convocar eleições para o dia 26 de maio. E, portanto, saímos daqui satisfeitos”, afirmou.