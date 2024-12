O presidente do PS-Madeira lançou, hoje, críticas ao PSD e a Miguel Albuquerque, considerando que são “os únicos responsáveis pela instabilidade que se vive na Região”, e salientou que os madeirenses “não podem ter medo de os substituir na liderança do Governo Regional”.

No tradicional almoço de Natal do PS-M, que juntou no Tecnopolo mais de 800 militantes e simpatizantes do partido, Paulo Cafôfo afirmou que Miguel Albuquerque “só está agarrado ao poder porque não quer responder à Justiça e quer estar com a garantia da sua imunidade enquanto conselheiro de Estado”. “Que coragem é esta de alguém que diz que quer ir a eleições, mas não pede a retirada da sua imunidade enquanto conselheiro de Estado?”, perguntou.

O líder socialista afirmou que, neste momento, Miguel Albuquerque é “um empecilho para a Madeira” e que a Região está “bloqueada e mergulhada numa crise apenas por culpa do PSD e do seu presidente”. Referiu, por isso, que, embora as pessoas “estejam cansadas de eleições, não podem desistir”. “Se o povo está cansado, também está nas mãos do povo acabar com este regime aqui na Região”, desafiou, sublinhando que “não é possível ter resultados diferentes continuando a votar no PSD” e que a mudança e a estabilidade “só poderão acontecer votando no PS”.

Paulo Cafôfo aproveitou para denunciar as “forças ocultas, que são cada vez mais visíveis” na Região, referindo que “há muitas vozes que se levantam porque há muito medo que o PSD possa perder o poder e a sua influência na sociedade madeirense”, já que “há interesses e negócios instalados que ficam ameaçados”. “Quem não pode ter medo é o povo madeirense, são as pessoas da nossa Região. O PSD pode ter medo de perder o poder e de ser substituído, mas o povo não pode ter medo e vai mostrar que não tem medo de substituir o PSD e Miguel Albuquerque”, desafiou.

O líder dos socialistas reafirmou “a postura coerente que o partido tem vindo a adotar”, lembrando que “o PS disse não a este Governo, ao orçamento e a este regime, porque é alternativa ao PSD”. “Não estamos, como outros, ao lado do PSD, mesmo quando fingem que não estão. Estamos do lado certo e o lado certo é ao lado dos madeirenses e porto-santenses”, asseverou.

Numa retrospetiva, Paulo Cafôfo deu conta do facto de a Região ter ido a eleições duas vezes no último ano, “sem que nada tenha mudado”. Vincou que “é preciso fazer diferente para que seja possível ter resultados diferentes e explicou que foi por isso que desafiou os partidos da oposição (JPP, IL, PAN e BE) para procurarem entendimentos pré-eleitorais”. Lamentou que a resposta tenha sido negativa, o que permite concluir que “não querem fazer parte da mudança, como o PS quer fazer parte da mudança e ser Governo nesta Região”.

“Alguém tem dúvidas de que seria mais fácil fazer a mudança se os partidos da oposição se unissem? Não seria mais fácil, se nos entendêssemos, derrubar o PSD?”, questionou, adiantando que “há partidos que se dizem oposição ao regime mas, na hora da verdade, atuam para manter este regime de Miguel Albuquerque e do PSD”. Como afiançou, “o PS é o único partido que quer mudar a Região”. Para que tal aconteça, acrescentou, “os madeirenses só têm de dar força ao PS-M”.

“Albuquerque mente quando diz que a Madeira vai parar”

O presidente do PS-Madeira aproveitou para denunciar “a chantagem a que Miguel Albuquerque o PSD têm vindo a recorrer, dizendo que a Madeira vai parar pelo facto de o orçamento não ter sido aprovado”. “Miguel Albuquerque quer fazer os madeirenses de tontos, mas os madeirenses não são tontos, porque não vão na sua chantagem”, disse, salientando que “a Região não vai parar, que os pensionistas irão continuar a receber as suas pensões e os salários serão aumentados, como, aliás, se viu esta semana, com a aprovação do acréscimo ao salário mínimo para vigorar em 2025”. “Miguel Albuquerque mente quando diz que a Madeira vai parar por não haver orçamento”, clarificou.

A prova disso, referiu ainda, é que, “nos primeiros seis meses deste ano, sem orçamento aprovado, o Governo gastou quase mais 160 milhões de euros do que em igual período do ano passado”. Por isso, frisou que, “se alguma coisa parar, o culpado é Miguel Albuquerque, que está a sabotar esta terra, os madeirenses e porto-santenses”.

Face a tudo isto, Paulo Cafôfo alertou para que “as pessoas não sofram da ‘síndrome de Estocolmo’. A Madeira e os madeirenses não podem criar laços afetivos com quem lhes faz mal. [...] Não podemos ser cúmplices de um Governo que só pensa em si”, sustentou, acusando o chefe do Executivo de “apenas querer salvar a sua pele e escapar à Justiça”.

“A única alternativa ao poder do PSD é o PS e Paulo Cafôfo”

O almoço de Natal do PS-M contou com uma mensagem em vídeo do secretário-geral do PS, na qual manifestou todo o apoio à direção regional do partido, liderada por Paulo Cafôfo, e defendeu um PS “forte e unido, que se apresente como o principal motor da mudança que a Região precisa”.

Pedro Nuno Santos salientou que a única alternativa ao poder do PSD na Madeira “é o PS e Paulo Cafôfo” e assegurou que o PS nacional “dará todo o apoio que for necessário aos socialistas da Madeira para que nós consigamos liderar a mudança que a Região tanto precisa”, quer no Governo Regional, quer nas autarquias.

O secretário-geral socialista realçou que as autarquias lideradas pelo PS “são um dos melhores exemplos da governação na Madeira, razão pela qual é preciso que mais câmaras sejam governadas pelo partido”. “Não temos dúvidas de que, nas próximas eleições autárquicas, nós ganharemos mais câmaras na Região Autónoma da Madeira e faremos com que os madeirenses vivam melhor”, asseverou.

“Nós precisamos de conseguir que a Madeira se desenvolva, que se transforme o paradigma do desenvolvimento, que haja novas oportunidades, melhor emprego e mais crescimento, mas precisamos de uma luta tão ou mais importante ainda, uma luta pela democracia na Madeira. Precisamos de uma vitória histórica na Madeira”, declarou, reafirmando o apoio do PS nacional.

De destacar, ainda no decorrer da iniciativa, a emissão de um vídeo evocativo do centenário de Mário Soares, fundador do PS, “conhecido como ‘pai da Democracia’ e exemplo de luta pela liberdade”. Na ocasião foi também lembrado o ex-deputado e histórico socialista António Loja, falecido esta semana.