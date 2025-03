O cabeça de lista do PS/Madeira às eleições de 23 março, afirmou hoje, que os “madeirenses estão a a perder o medo e estão a manifestar a sua vontade de mudança de forma espontânea”, e voltou a afirmar o que tem dito nos últimos dias e o que também já havia dito na anterior campanha eleitoral: “Só há duas possibilidades, ou votam em mim e no PS, ou votam em Miguel Albuquerque e no PSD”.

Paulo Cafôfo falava numa ação de campanha realizada no Funchal, mais concretamente, depois de percorrer algumas das artérias mais movimentadas da capital madeirense.

O socialista lembrou que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, novamente cabeça de lista, é arguido num processo de suspeitas de corrupção, realçando que “mais cedo ou mais tarde pode ser levado pela justiça”, o que poderá motivar novamente “outra situação de eleições antecipadas, de crise política e de instabilidade”.

“E não queremos isso, nós queremos não um governo a prazo, mas um governo duradouro e queremos apelar aos madeirenses que nos deem uma oportunidade de, pela primeira vez, experimentarmos algo diferente com o Partido Socialista”, reforçou.