O Café Memória da Madeira regressa no sábado, 26 de julho, com uma sessão prática dedicada aos “Jogos Lúdicos de Verão”, entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).

Aberto a toda a comunidade, o encontro pretende proporcionar um momento de convívio e bem-estar, sem necessidade de inscrição prévia.

O Café Memória é um projeto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania e da Delta Cafés. Destina-se a pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores, familiares e todos os que desejem partilhar experiências num ambiente informal e acolhedor.