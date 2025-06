O Café Memória da Madeira regressa, no próximo sábado, 28 de junho, com uma iniciativa dedicada à prevenção de quedas em casa.

Entre as 09h30 e as 11h00, o tema ‘Lar seguro: Como prevenir quedas em casa’ será abordado pela fisioterapeuta Mariana Gomes, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000.

Não é necessária inscrição prévia.

Refira-se que este projeto, aberto a toda a comunidade, é organizado pela Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão e da Delta Cafés.