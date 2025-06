Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal da Ribeira Brava vai começar pelas 15h00, no edifício dos Paços do Concelho, com 17 pontos em agenda para apreciação e votação.

* O representante da República para a RAM, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 15h00, no Palácio de São Lourenço, em audiência, o embaixador do México em Portugal, Bruno Figueroa.

* O Posto Emissor do Funchal inaugura pelas 17h00 as suas novas instalações, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, nº 35. A cerimónia será presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e contará com a presença do bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

* É hoje inaugurado pelas 17h00 o Café do Parque by Loft, no Largo da Fonte, no Monte.

* Pelas 18h00, acontece na Quinta Magnólia a conferência de imprensa de apresentação do XVII Troféu Inocêncio de Freitas, na modalidade de ténis. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença no evento.

* Arrancam as Festas de São Pedro em Câmara de Lobos. A animação decorre entre hoje e 1 de julho, com um cartaz muito diversificado. Sobe ao palco pelas 23h00 o cantor e músico luso-angolano Ivandro.