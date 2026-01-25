MADEIRA Meteorologia
Burla informática na Madeira causou quase dois milhões de euros de prejuízo em 2025

Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
25 Janeiro 2026
18:58
PSP Madeira vai lançar rúbrica mensal destinada a explicar, de forma simples e eficaz, como funcionam atualmente as principais burlas informáticas.

As burlas informáticas na RAM provocaram, num único ano, prejuízos próximos dos dois milhões de euros. Em 2024, os danos financeiros rondaram um milhão de euros, mas em 2025 o valor quase duplicou, evidenciando a crescente sofisticação deste tipo de crimes.

Segundo os dados divulgados este domingo pela PSP, milhares de pessoas foram afetadas, incluindo famílias, idosos, trabalhadores e cidadãos com maior poder económico. Embora o número total de burlas se tenha mantido relativamente estável, registou-se um aumento significativo das fraudes realizadas através de aplicações de pagamento, telemóveis e computadores.

As autoridades alertam que os métodos utilizados pelos burlões têm evoluído, tornando-se cada vez mais difíceis de identificar. Perante este cenário, reforçam a importância de adotar comportamentos preventivos, como verificar antes de clicar em ligações, efetuar pagamentos ou responder a mensagens suspeitas, avaliando sempre se a situação inspira confiança ou deve suscitar desconfiança.

Com o objetivo de sensibilizar a população, a PSP Madeira vai lançar uma rúbrica mensal destinada a explicar, de forma simples e eficaz, como funcionam atualmente as principais burlas informáticas e quais as medidas que podem ser adotadas para evitar cair neste tipo de esquemas, recorrendo também a conteúdos em vídeo para alcançar um público mais vasto.

