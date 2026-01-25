Burla informática na Madeira causou quase dois milhões de euros de prejuízo em 2025

PSP Madeira vai lançar rúbrica mensal destinada a explicar, de forma simples e eficaz, como funcionam atualmente as principais burlas informáticas.

As burlas informáticas na RAM provocaram, num único ano, prejuízos próximos dos dois milhões de euros. Em 2024, os danos financeiros rondaram um milhão de euros, mas em 2025 o valor quase duplicou, evidenciando a crescente sofisticação deste tipo de crimes.

Segundo os dados divulgados este domingo pela PSP, milhares de pessoas foram afetadas, incluindo famílias, idosos, trabalhadores e cidadãos com maior poder económico. Embora o número total de burlas se tenha mantido relativamente estável, registou-se um aumento significativo das fraudes realizadas através de aplicações de pagamento, telemóveis e computadores.