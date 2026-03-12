MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Estacionamento abusivo dificulta mobilidade de pessoas com incapacidade

    Estacionamento abusivo dificulta mobilidade de pessoas com incapacidade
    Este é um exemplo daquilo que o leitor do JM alertou DF
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
12 Março 2026
15:30

O estacionamento abusivo e desordenado em várias zonas do Funchal está a dificultar a mobilidade de peões, em particular de pessoas com incapacidade motora. O alerta é deixado por um leitor do JM, que denuncia situações frequentes de viaturas estacionadas em passeios e em lugares reservados a condutores com deficiência.

Segundo relata, a realidade diária é marcada por obstáculos constantes. “Tenho uma incapacidade motora e todos os dias encontro muitas dificuldades para circular nos passeios e nas zonas destinadas aos peões”, refere. A presença de carros estacionados em cima dos passeios obriga muitas pessoas, com ou sem incapacidade, a circular na faixa de rodagem, aumentando o risco de atropelamento.

O leitor chama também a atenção para o uso indevido de lugares reservados a pessoas com deficiência. Entre as situações identificadas estão viaturas estacionadas sem o respetivo cartão comprovativo, cartões desatualizados ou até o uso indevido de cartões pertencentes a outras pessoas. Para o denunciante, trata-se de uma “falta de civismo” que prejudica quem realmente necessita destes espaços.

  • Condutores não conseguem sair da viatura devido ao estacionamento abusivo.
    Condutores não conseguem sair da viatura devido ao estacionamento abusivo. DF

Outro problema apontado prende-se com motociclos estacionados em passeios públicos, situação que, segundo refere, dificulta ainda mais a saída de pessoas com mobilidade reduzida das suas viaturas. Entre os locais onde estas situações são mais frequentes, o leitor destaca a Rua da Carreira, a rotunda de São João, a Rua dos Netos, a Rua dos Ferreiros e a Avenida Arriaga, entre outras artérias da cidade.

Perante estas dificuldades, afirma que muitas vezes acaba por optar por parques de estacionamento pagos, mesmo quando existem lugares reservados nas proximidades. Ainda assim, diz que o problema não se limita a uma zona específica da cidade.

O leitor questiona também a eficácia das medidas de fiscalização e das penalizações previstas para este tipo de infração. “Fala-se muito na perda de pontos na carta de condução, mas custa acreditar quando se vê o que acontece nas ruas”, conclui.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

112
12/03/2026 07:35

Vivemos num tempo em que a tecnologia nos aproxima da ajuda com um simples gesto. Um número, três algarismos — 112 — representam, para muitos, a última...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que espera do novo Presidente da República?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas