Estacionamento abusivo dificulta mobilidade de pessoas com incapacidade

O estacionamento abusivo e desordenado em várias zonas do Funchal está a dificultar a mobilidade de peões, em particular de pessoas com incapacidade motora. O alerta é deixado por um leitor do JM, que denuncia situações frequentes de viaturas estacionadas em passeios e em lugares reservados a condutores com deficiência.

Segundo relata, a realidade diária é marcada por obstáculos constantes. “Tenho uma incapacidade motora e todos os dias encontro muitas dificuldades para circular nos passeios e nas zonas destinadas aos peões”, refere. A presença de carros estacionados em cima dos passeios obriga muitas pessoas, com ou sem incapacidade, a circular na faixa de rodagem, aumentando o risco de atropelamento.

O leitor chama também a atenção para o uso indevido de lugares reservados a pessoas com deficiência. Entre as situações identificadas estão viaturas estacionadas sem o respetivo cartão comprovativo, cartões desatualizados ou até o uso indevido de cartões pertencentes a outras pessoas. Para o denunciante, trata-se de uma “falta de civismo” que prejudica quem realmente necessita destes espaços.