Estacionamento abusivo dificulta mobilidade de pessoas com incapacidade

O estacionamento abusivo e desordenado em várias zonas do Funchal está a dificultar a mobilidade de peões, em particular de pessoas com incapacidade motora. O alerta é deixado por um leitor do JM, que denuncia situações frequentes de viaturas estacionadas em passeios e em lugares reservados a condutores com deficiência.
Segundo relata, a realidade diária é marcada por obstáculos constantes. “Tenho uma incapacidade motora e todos os dias encontro muitas dificuldades para circular nos passeios e nas zonas destinadas aos peões”, refere. A presença de carros estacionados em cima dos passeios obriga muitas pessoas, com ou sem incapacidade, a circular na faixa de rodagem, aumentando o risco de atropelamento.
O leitor chama também a atenção para o uso indevido de lugares reservados a pessoas com deficiência. Entre as situações identificadas estão viaturas estacionadas sem o respetivo cartão comprovativo, cartões desatualizados ou até o uso indevido de cartões pertencentes a outras pessoas. Para o denunciante, trata-se de uma “falta de civismo” que prejudica quem realmente necessita destes espaços.
Outro problema apontado prende-se com motociclos estacionados em passeios públicos, situação que, segundo refere, dificulta ainda mais a saída de pessoas com mobilidade reduzida das suas viaturas. Entre os locais onde estas situações são mais frequentes, o leitor destaca a Rua da Carreira, a rotunda de São João, a Rua dos Netos, a Rua dos Ferreiros e a Avenida Arriaga, entre outras artérias da cidade.
Perante estas dificuldades, afirma que muitas vezes acaba por optar por parques de estacionamento pagos, mesmo quando existem lugares reservados nas proximidades. Ainda assim, diz que o problema não se limita a uma zona específica da cidade.
O leitor questiona também a eficácia das medidas de fiscalização e das penalizações previstas para este tipo de infração. “Fala-se muito na perda de pontos na carta de condução, mas custa acreditar quando se vê o que acontece nas ruas”, conclui.
