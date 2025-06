Bruno Pereira salienta eficácia da FrenteMar Funchal e elevada taxa de cobertura de saneamento básico

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou esta quarta-feira, 25 de abril, durante a sessão da Assembleia Municipal que decorre, na Escola Bartolomeu Perestrelo, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, os avanços significativos nas áreas das infraestruturas básicas e da gestão costeira da cidade.

Bruno Pereira sublinhou a elevada taxa de cobertura da rede de saneamento básico no Funchal, que atinge já os 99%, o que permite um envio eficaz dos efluentes para a Estação Elevatória dos Socorridos, com exceção de algumas zonas específicas cuja orografia não permite, de forma viável, a ligação ao sistema.

“O conceito de taxa de cobertura refere-se ao potencial de ligação à rede pública de saneamento, sendo a ligação física da responsabilidade dos proprietários e legalmente obrigatória,” esclareceu Bruno Pereira. “Importa lembrar que não existem taxas de cobertura de 100%, e os 99% atingidos refletem o esforço e o compromisso do atual executivo., afirmou.

Bruno Pereira aproveitou ainda a ocasião para reforçar a eficácia da empresa municipal FrenteMar Funchal que, segundo o vice-presidente, tem assegurado uma gestão eficiente dos espaços balneares e costeiros da cidade.

“A FrenteMar Funchal tem mantido os trabalhos de regularização das praias em dia. Temos o Edital da Capitania, o Edital do Cabo do Mar e, mais importante, a atribuição da Bandeira Azul. Não há qualquer razão para falar em abandono dos trabalhos,” afirmou.

Entre os investimentos realizados pela FrenteMar Funchal, Bruno Pereira destacou a intervenção na Praia de São Tiago, que incluiu um ‘enorme investimento’ com a construção de uma nova rampa com pendente adequada ao acesso da população. Além disso, destaca a instalação de uma nova estação elevatória, a criação de uma nova zona para o lixo e uma renovação completa do sistema de bombagem.

Adicionalmente, destacou o investimento superior a 200 mil euros na Frente Mar Funchal, com destaque para os trabalhos na Praia Formosa, com a implementação de zonas de sombreamento, que tal como afirma, ‘como nunca existiu.’

Bruno Pereira destacou ainda o significativo investimento realizado na Praia Formosa, nomeadamente no reforço das facilidades de estacionamento, garantindo que “esta vereação não despreza a Praia Formosa”.

Por fim, salientou ainda a maior vigilância assegurada neste complexo balnear, afirmando que “esta praia, com uma extensão de 900 metros, que anteriormente contava apenas com um posto de nadador salvador, atualmente já dispõe de dois postos, representando um acréscimo importante. Foi com esta vereação que conseguimos concretizar esta melhoria que garante uma maior segurança aos nadadores.”