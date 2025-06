Numa ação política do Grupo Parlamentar do PSD, hoje, no Miradouro do Cabo Girão, o deputado Bruno Melim sinalizou que o Orçamento Regional para 2025 “continua a considerar a sustentabilidade do Destino Madeira como uma prioridade”.

“O turismo é o ex-líbris da economia da Madeira, uma das suas principais fontes de crescimento, onde empregamos muitas famílias e um dos setores mais robustos da atividade privada”, disse o parlamentar, mas é, igualmente, um desafio que, com os recordes atingidos, importa gerir.

O deputado falava dos “mais de 2,3 milhões de turistas” e dos “recordes de dormidas” em 2024, bem como da “responsabilidade e da obrigatoriedade de olhar para os principais desafios do setor”.

Por um lado, o ORAM contempla uma “verba significativa para a Associação de Promoção, para a contínua promoção da Madeira em novos mercados”, mas, também, exemplificou de forma concreta, “12 milhões de euros para os percursos recomendados, onde faremos uma requalificação da oferta”.

Aliás, “é uma preocupação do PSD que a Madeira tenha turismo e tenha turismo de qualidade, em que os nossos pontos turísticos sejam visitados em segurança e sem que se ponha em causa aquela que á a maior riqueza da RAM: a sua natureza”, disse Bruno Melim, reiterando que há já um “conjunto de atividades ligadas ao turismo de natureza pagas pelos turistas, desde o ano passado”, estando os madeirenses isentos, e que se pretende o seu alargamento a outros pontos.

Para o PSD, o ORAM 2025 vai reforçar o compromisso com “uma estratégia de turismo sustentável”, que continue a argumentar a distinção de “nível prata no que diz respeito ao desenvolvimento de turismo sustentável” que a Madeira já alcançou e que promove uma articulação entre entidades públicas e privadas, tendo em vista um setor que convive bem com a vida dos madeirenses e com a nossa natureza.