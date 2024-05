Bordado Madeira no arranque da Festa da Flor

A exposição Mesas da Flor Bordal foi inaugurada na tarde de hoje, na fábrica de bordados, na Rua Fernão Ornelas. Nini Andrade Silva, Lília e João Paulo Gomes e Graça Reis são os designers que assinam as três mesas inspiradas no bordado Madeira, concretamente na diversidade de produtos que a Bordal comercializa pelo mundo fora.

A poucos minutos de inaugurar o Mercadinho da Flor, na Avenida Arriaga, Miguel Albuquerque marcou presença na Bordal onde elogiou o trabalho dos designers bem como a missão da empresa guardiã de um dos mais tradicionais, genuínos e charmosos produtos regionais.As mesas estão em três pisos distintos da fábrica.

Como curiosidade, podem ser apreciados os vestidos de bordado Madeira que a cantora Cuca Roseta usou no concerto realizado no Parque de Santa Catarina, no Dia do Trabalhador.

A exposição está patente até ao dia 25 de maio, das 10 às 19, exceto aos domingos e feriados.