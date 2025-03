O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) dá seguimento hoje à Semana do Artesão nas suas instalações, no Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, na Rua dos Ferreiros.

Depois da abertura oficial no dia de ontem, onde esteve em destaque o Bordado Madeira e a tapeçaria, hoje será recriada uma “roda de bordadeiras”, preenchida por bordadeiras de casa, que estarão a trabalhar ao vivo, demonstrando a sua arte e habilidade, numa clara alusão à vivência de outros tempos em que as mulheres se juntavam, em grupo, para bordar e conviver.

A “Semana do Artesão” surgiu enquadrada na celebração do “Dia Mundial do Artesão” – 19 de março – e conta com um programa variado, que englobará workshops, exposições, sessões de artesanato ao vivo e respetiva venda e ainda uma mesa-redonda, com várias figuras relacionadas com o Artesanato, sob a temática “Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira: Tradição e Inovação”.

Em nota de imprensa, o IVBAM convida toda a comunidade a participar nesta iniciativa e a visitar o Espaço “Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira”, que estará aberto ao público, nestes dias, entre as 10h e as 17h.

Mais acrescenta aquela entidade que tem um conjunto de iniciativas para assinalar esta efeméride até ao próximo dia 22 de março. O programa pode ser consultado no Facebook do IVBAM.