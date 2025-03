Elementos dos corpos de bombeiros da Região e Operadores de Telecomunicações de Emergência (OPTEL) do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) concluíram o Curso de Telecomunicações - nível Avançado, que foi promovido, entre 17 a 20 de março, pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM (SRPC, IP-RAM), através da sua Divisão de Formação, em parceria com a Escola Nacional de Bombeiros.

“Este foi o primeiro curso com este nível de diferenciação a ser realizado na Região Autónoma da Madeira e está integrado no plano anual de formação do SRPC, IP-RAM, com particular relevância para o trabalho em curso de implementação do Sistema de Gestão de Operações (SGO) e para o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)”, segundo informou, em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

“Os formandos, que já frequentaram os dois níveis anteriores (iniciação e desenvolvimento), foram agora dotados de competências técnico-operacionais no âmbito das telecomunicações de emergência, em ambiente operacional e centros de operações”, descreve a referida nota, na qual é ainda referido que a formação foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu+, no âmbito do Programa MADEIRA 20-30.

“O objetivo foi preparar elementos para operar o Núcleo de Comunicações e Sistemas de Informação (NCSI) sempre que seja necessário estabelecer um Posto de Comando Operacional (PCO) enquanto órgão diretor de uma operação complexa”, sublinha-se no texto, que recorda que “as comunicações, a par do comando e controlo, são uma componente fundamental para a eficácia na gestão de emergências, sobretudo na tomada de decisão ágil e eficiente, na coordenação e sincronização das forças, na consciência situacional e segurança da informação, contribuindo para a integridade das informações, aspeto esse crucial para o sucesso das operações”.

“Estando em curso a integração de novas tecnologias na exploração das redes, é fundamental que estes elementos fiquem aptos a apoiar a elaboração de Planos de Comunicações proporcionais à organização implementada perante um acidente grave ou uma catástrofe”, remata o comunicado.