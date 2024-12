A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz conta com mais um Veículo Especial de Combate a Incêndios (VECI), fruto de um investimento de aproximadamente 380 mil euros realizado pelo Município de Santa Cruz.

Em nota enviada à redação, a corporação refere tratar-se de um “marco significativo no fortalecimento da capacidade de resposta às emergências no concelho, abrangendo acidentes rodoviários, incêndios urbanos e florestais”.

“O VECI vem equipado com tecnologia avançada e adaptações específicas para múltiplas situações de emergência. Entre as suas principais especificações destacam-se: - Capacidade Operacional: Tanque de água com capacidade para 1.000 litros e bomba de serviço certificada para débitos de até 1.900 litros por minuto;

- Equipamentos de Resgate: Ferramentas eletro-hidráulicas para salvamento e desencarceramento, estabilizadores de veículos e sistema de iluminação para operações noturnas;

- Mobilidade: Chassis IVECO com Tração integral com motor a diesel e potência de 180cv com capacidade de operar em fora de estrada;

- Segurança e Ergonomia: Cabine dupla homolgada com espaço para cinco bombeiros, equipada com suporte para aparelhos respiratórios, iluminação interna e painéis de controlo acessíveis;

- Tecnologia de Extinção: Sistema de doseamento para agentes espumíferos de classe A e B, garantindo eficácia em diferentes tipos de incêndios.”

A Companhia sublinha que o “veículo vem também equipado com luzes estroboscópicas, mastro telescópico de iluminação e gerador de energia elétrica, permitindo sua utilização em condições extremas.”