Bombeiros com formação especializada em salvamento pesado

Estas equipas integram uma resposta coordenada no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), funcionando de forma complementar e articulada.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, esteve presente no primeiro dia da formação e sublinhou a importância de capacitar os bombeiros da primeira linha de resposta para intervir em cenários complexos, adotando soluções eficazes e, sempre que necessário, acionando os meios de reforço mais adequados.

Teve início na manhã ontem o curso de Salvamento Pesado, uma formação que envolve a utilização de equipamentos de treino de grande tonelagem e dimensão, formação que decorre na Camacha, nas instalações do destacamento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Relativamente ao salvamento e desencarceramento pesado, a responsabilidade pela intervenção recai sobre a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que assegura a operacionalização da respetiva equipa de reforço especializado.

A formação, com uma duração total de 21 horas distribuídas por três dias, decorre de forma descentralizada no destacamento da Camacha da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A ação é ministrada por instrutores do HR-PT – Heavy Rescue Portugal e conta com a participação de bombeiros das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Promovido pela Divisão de Formação do SRPC, , num curso que é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do programa Madeira 20-30.