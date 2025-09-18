Binter lança nova campanha para voos entre Madeira e Canárias

A companhia aérea Binter lançou uma nova promoção que permite aos seus clientes adquirir passagens a preços mais reduzidos para voar entre a Madeira e as Ilhas Canárias.

A nova promoção aplica-se às passagens adquiridas até 29 de setembro, para viajar entre 1 de novembro de 2025 e 28 de fevereiro de 2026.

Durante estes dias, os passageiros podem comprar os bilhetes desde 63 euros para voar às Ilhas Canárias. Este preço é válido por percurso, em caso de adquirir uma passagem entre a Madeira e Gran Canaria.

Dois voos diários entre Madeira e Porto Santo

De resto, a companhia informa que realiza dois voos diários entre Madeira e Porto Santo para facilitar as ligações inter-ilhas dentro do arquipélago da Madeira. Estes voos permitem ainda à companhia operar desde o arquipélago madeirense para as Canárias.

Da mesma forma, a Binter disponibiliza aos seus clientes produtos como o AirPass Explorer, um passe que permite conhecer várias ilhas do arquipélago canário em uma mesma viagem por um preço muito competitivo.