A Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais da Informação e Documentação (BAD) realizará, na sexta-feira, o 3.º Encontro da Delegação Regional da Madeira, subordinado ao tema ‘Para uma convergência GLAMM e formação’.

Através de um comunicado enviado às redações, a associação refere que a intenção é “privilegiar a reflexão e o debate, incentivando a comunidade de profissionais a conhecer sobre novas tendências de interconexão entre instituições de memória, nomeadamente arquivos, bibliotecas e museus em contexto digital, bem como sobre o acesso à formação graduada e pós-graduada neste domínio”.

O 3.º Encontro decorrerá no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, a partir das 10 horas. A participação está aberta aos profissionais da área, sendo sujeita a inscrição prévia. O programa pode ser consultado através do seguinte link: https://eventos.bad.pt/event/3o-encontro-regional-bad-madeira/.