Esta noite de domingo, véspera de feriado, está já a ‘bombar’ em Câmara de Lobos, com a jovem madeirense Bia Caboz a cantar o fado. Com grande projeção nacional, a artista, recorde-se, lançou o sucesso ‘Sentir Saudade’ com o DJ Kura, entrelaçando o fado e o techno.