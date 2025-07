Bernardo Martins, que tal como o JM anunciou foi o vencedor da quinta edição do prémio Emanuel Rodrigues, da Assembleia Legislativa da Madeira, recebeu esta tarde o galardão.

Depois das palavras do presidente do júri, João Carlos Abreu, que considerou que a atribuição do prémio a Bernardo Martins, foi de inteira justiça, o próprio distinguido reconheceu a importância do mesmo.

Começou por afirmar que quando o Prémio Emanuel Rodrigues foi instituído, considerou que foi “justo para valorizar a autonomia da Madeira”. Isto estando longe de imaginar que iria integrar a lista de distinguidos. A seu ver, o prémio em questão significa “elevar os valores da Madeira e do Porto Santo”.

Bernardo Martins entende que o projeto representa e “exige permanente reivindicação e empenhamento comum sobre os valores do 25 de abril e da autonomia”.

O estudioso elencou cinco razões por se sentir reconhecido pelo premio agora conquistado”. A primeira por ser atribuída pela Assembleia da Madeira”, onde foi deputado durante vários anos.

Sentiu-se “engrandecido pelo facto de ser entregue pela primeira vez por uma mulher em 49 anos de autonomia a presidir o parlamento, recordando, a propósito, que Rubina Leal foi a autora e primeira proponente da proposta da atribuição da distinção em causa.

O premiado manifestou-se também satisfeito por este tributo ser de um júri, que além de ser composto por “reconhecidos intérpretes da autonomia, são notáveis militantes da causa autonómica”.

Expressou sentir-se orgulhoso “por ter o nome de Emanuel Rodrigues, meu conterrâneo e vizinho, deputado constituinte que possibilitou vir a ser o primeiro presidente” do parlamento madeirense.

Declarou-se “feliz” por um ato que, segundo ele, significa o “reconhecimento público fora do contexto politico partidário”, mas sim pelos seus estudos no mestrado e doutoramento sobre 25 de abril e autonomia.