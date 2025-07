A edição deste ano do programa “Be Your City – Be Young, Be Cool”, promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), terminou no passado sábado, nos Jardins da Ajuda, com a presença da vereadora Helena Leal.

A iniciativa, gratuita e dirigida sobretudo aos jovens e famílias do Funchal, decorreu entre junho e julho, com sessões aos sábados, envolvendo atividades lúdicas, desportivas e formativas como E-sports e workshops.

Organizado pela Divisão de Juventude e pelo Departamento de Juventude e Desporto da CMF, o projeto teve como objetivos a promoção de hábitos de vida saudáveis, o incentivo à cidadania ativa.