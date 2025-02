O Bloco de Esquerda (BE) voltou a denunciar, na manhã deste sábado, a falta recorrente de medicamentos na farmácia do hospital central da Madeira. Roberto Almada destacou que esta situação afeta doentes oncológicos, pessoas com doenças autoimunes e infetados com HIV, sublinhando que os profissionais de saúde fazem o possível para garantir os melhores cuidados, apesar das dificuldades.

O dirigente bloquista criticou a gestão do Governo Regional, afirmando que os medicamentos existem, mas que o atraso no pagamento e na requisição pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) leva à sua escassez. Denunciou ainda que os técnicos da farmácia são forçados a racionar a medicação, dando pequenas quantidades a cada doente para evitar a total indisponibilidade.

Almada classificou como “irresponsável e criminosa” a tentativa do secretário regional com a pasta da Saúde de minimizar o problema, frisando que está em causa não apenas a saúde, mas a vida dos doentes. Defendeu que o Governo deve garantir a medicação necessária a todos os utentes do SESARAM, assegurando que possam continuar os seus tratamentos sem interrupções.