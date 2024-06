Numa iniciativa de rua, o Bloco de Esquerda esteve em contacto com a população, com o intuito de auscultar as pessoas sobre o que se está a passar em termos políticos na Região.

Segundo a coordenadora do BE, “há três conclusões a que se chega rapidamente”, sendo a primeira que “Miguel Albuquerque desprestigia o cargo de Presidente do Governo Regional”. A seu ver, “falta bom senso e sentido de Estado” ao governante, exemplificando com a não aprovação, em fevereiro, do Orçamento Regional, porque “o PSD e o CDS não quiseram aprovar”.

“Faltou sentido de Estado quando mentiu ao Representante da República dando garantias de estabilidade. E continua a faltar-lhe bom senso porque Miguel Albuquerque é, aparentemente, o único entrave para a Madeira tenha o seu orçamento aprovado”.

Como segunda conclusão, Dina Letra referiu que “viver em duodécimos não é o fim do Mundo nem da Madeira”, acrescentando que “vivemos com este regime de duodécimos desde janeiro e as empresas continuam a produzir, os serviços públicos continuam a funcionar, os salários e as pensões continuam a ser pagos e até o presidente do Governo continua a visitar obras em curso.

Como terceira conclusão, “o que vai ser votado no Parlamento é uma moção de confiança a Miguel Albuquerque e ao seu governo”, afirmou Dina Letra, criticando os partidos que, depois de terem garantido que não iam viabilizar Albuquerque como presidente do governo e até que seriam um bloqueio à extrema-direita”, mas até o Chega, “que faz bandeira do combate à corrupção e de que é preciso limpar a Madeira, prepara-se para se aliar ao sistema que diz combater”.