O Bloco de Esquerda denunciou, esta manhã, durante uma iniciativa política no Marina do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, aquilo que considera ser “um esbanjamento dos dinheiros públicos”, precisamente no que toca aquele local.

Roberto Almada, cabeça-de-lista do partido às eleições regionais, recorda que foram “110 milhões de euros” atirados “pelo mar adentro”, considerando que o responsável por este “verdadeiro elefante branco”, que “não serviu para nada”, foi “João Cunha e Silva, que era vice-presidente do Governo Regional e que agora é o n.º 2 da lista de Miguel Albuquerque”.

O BE ironiza, afirmando que quem levou a Região “à bancarrota é agora premiado com um segundo lugar na lista do PSD e com a promessa de vir a ser presidente da Assembleia Legislativa da Madeira”.

Roberto Almada prossegue, elencando uma série de obras nas quais “João Cunha e Silva foi o homem responsável pela construção”, dando como exemplo a já mencionada Marina do Lugar de Baixo, o heliporto no Porto Moniz, “onde não aterra nenhum helicóptero”; a construção de vários parques empresariais e o “endividamento pelas Sociedades de Desenvolvimento e da própria Região”.

Nesse sentido, o BE apela à população para que pense se quer “dar o seu voto aqueles que endividaram a Madeira”.