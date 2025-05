O Bloco de Esquerda disse, hoje, ser inadmissível que a Madeira continue a ser a única Região que não aplica a lei das incompatibilidades. As palavras foram proferidas por Diogo Teixeira, cabeça de lista do BE à Assembleia da República, numa iniciativa política realizada esta tarde. Diogo Teixeira lembrou que os deputados não podem votar uma Lei que, mais tarde, os irá beneficiar enquanto empresários.

”Isto significa que a Madeira é a única região onde não há esse controlo, o que beneficia a corrupção”, afirmou o jovem candidato.