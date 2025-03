A candidatura do Bloco de Esquerda esteve, esta manhã, em Câmara de Lobos, onde ouviu queixas do custo de vida. Roberto Almada referiu que as pessoas disseram que o salário não chega para tudo o que é preciso pagar e defendeu que qualquer governo que venha a tomar posse e qualquer deputado eleito tem de lutar pela valorização da qualidade de vida das pessoas.

Hoje em dia, não só os desempregados estão com dificuldades, mas também aqueles que trabalham e que precisam de valorização salarial. Nesta iniciativa, que contou com a presença de Catarina Martins, Roberto Almada defendeu que é preciso na Assembleia Legislativa da Madeira, aquilo que “já temos na Assembleia da República: Um Bloco de Esquerda reforçado”. Disse mesmo acreditar que isso irá acontecer nas eleições de 23 de março.

Catarina Martins disse que uma das questões fundamentais relativamente aos rendimentos tem a ver com os salários dos pescadores, os quais são os primeiros a saber que se pescarem tudo, a seguir não há pesca para ninguém. Além disso, falou da renovação das frotas.