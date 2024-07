A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve reunida com Pedro Fabrica, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, no dia de ontem, onde abordaram o momento do sector na Região.

À saída do encontro, o responsável pela ordem manifestou o seu agrado pela reunião onde foi debater alguns pontos deste sector, nomeadamente a carreira especial no serviço público do Médico Veterinário.

Segundo fez saber, há na Madeira “uma clara visão de investimento na profissão e nos médicos veterinários e na necessidade de reter talento e reconhecer o trabalho que estes profissionais fazem no seu dia-a-dia. Seria um justo reconhecimento e um incentivo para que membros da ordem pudessem concorrer para a carreira que reconhece o verdadeiro valor destes profissionais” concluiu o responsável.

Por sua vez, Rafaela Fernandes, responsável pela tutela, elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelos técnicos do Governo Regional e pelo Conselho Regional da Ordem dos Médicos Veterinários, na pessoa de João Teixeira que igualmente acompanhou este encontro.

“Há que reconhecer o empenho dos Médicos Veterinários que trabalham na direção regional de veterinária e bem-estar animal para encontrar uma solução legislativa adequada” que valorize esta carreira.

De referir que durante a visita à Região, Pedro Fabrica teve oportunidade de visitar algumas infraestruturas de apoio à atividade pecuária regional, nomeadamente a Estação Zootécnica e a Lota do Funchal além da participação desta entidade no evento Feira do Gado momento que habitualmente é aproveitado para o contacto com os associados, divulgou a SRAPA, em nota de imprensa.