A Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa Lobos, inicia hoje uma visita de trabalho de dois dias na Madeira.

A agenda inclui um conjunto de reuniões com membros do Governo Regional, uma visita à ALRAM, a celebração de um protocolo com a Universidade da Madeira e uma reunião com os membros da Ordem na Região.

Em cima da mesa estarão assuntos que têm sido defendidos pela Ordem, como a necessidade de contratação de mais profissionais no setor público e privado, concertação sobre os estágios profissionais ao abrigo dos novos Estatutos das ordens e o seu financiamento, e a cooperação com a Universidade.