Bom dia! É quinta-feira!

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* Acontece hoje uma sessão ordinária da Assembleia Municipal do Município de Santana, pelas 10h00, no Edifício do Centro Cívico da Freguesia da Ilha, em Santana.

* Pelas 14h15, realiza-se a cerimónia do hastear da Bandeira Azul 2025, a ter lugar no Complexo Balnear do Lido, com a presença da presidente e do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira.

* A Diocese do Funchal celebra hoje, o 511.º aniversário da sua criação e o Jubileu das Entidades Públicas e Bombeiros, com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, às 17h00, na Sé Catedral do Funchal.

* As memórias de Luciano Pavarotti serão evocadas num recital no Teatro Municipal Baltazar Dias, através da voz da sua neta, Simona Todaro-Pavarotti. O espetáculo, que consistirá num recital de ópera e zarzuela, está agendado as 20h00, e terá também a participação do barítono Luís Santana e do pianista Víctor Carbajo.