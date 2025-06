Banda luso-sul-africana ‘Marimba’ atua na Madeira

A banda luso-sul-africana ‘Marimba’ atua este sábado no Centro Cívico da Ponta do Pargo, na 1.ª edição da Festa Cultural Sul-Africana, tendo sido hoje acolhida pelo diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes.

A receção oficial à comitiva aconteceu esta sexta-feira, à tarde, na Pousada da Juventude, numa cerimónia de boas-vindas onde também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, o consul-honorário da África do Sul na Madeira, Gonçalo Santos, e a presidente da ALSAP, Analisa de Sousa.

Sancho Gomes saudou com emoção a chegada à Região do grupo oriundo da África do Sul.

“A vossa presença aqui enriquece-nos. Trazem convosco o som, a energia e a alma de um continente vibrante e plural, com o qual partilhamos valores de respeito, tolerância e celebração das diferenças”, afirmou, dirigindo-se aos 26 membros da banda.

A Festa Cultural Sul-Africana, que se realiza este sábado, representa, segundo o Diretor Regional, visa criar uma ponte entre os continentes europeu e africano.

“Receber-vos aqui, no âmbito do primeiro Festival Cultural Sul-Africano, representa muito mais do que um simples encontro artístico. É um momento simbólico, que celebra os laços históricos, afetivos e culturais que unem a Madeira e a África do Sul, uma terra que acolheu, ao longo dos tempos, milhares de madeirenses e que hoje representa um verdadeiro exemplo de diversidade e convivência multicultural”, declarou Sancho Gomes.

O titular da pasta das Comunidades terminou fazendo votos para “que este festival seja apenas o início de muitas futuras partilhas e colaborações entre a Madeira e a África do Sul”.