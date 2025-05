Banco Alimentar realiza campanha este fim de semana em 30 supermercados

Este fim de semana, o Banco Alimentar Contra a Fome realiza uma nova campanha de recolha de alimentos, que decorre nos dias 31 de maio e 1 de junho e mobiliza mais de 40 mil voluntários em todo o País.

Com o mote ‘A sua ajuda tem um nome: o nome de quem a vai receber’, a campanha apela ao contributo de todos os portugueses, que vão poder doar alimentos em mais de 2.000 superfícies comerciais espalhadas por todo o país, numa ação de solidariedade que assume um caráter coletivo, com vista a melhorar a vida de famílias com necessidades.

Na R.A.M. o Banco Alimentar realiza a 25.ª Campanha de Recolha de Alimentos, nas seguintes modalidades:

- Campanha Saco – 31 de maio e 01 de junho – Através da doação, nos supermercados.

- Campanha Ajuda Vale – 29 de maio a 8 de junho, nas caixas dos supermercados, bastando solicitar os vales aos operadores de caixa. Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa queira doar ao Banco Alimentar. - Campanha Online, em www.alimentestaideia.pt - 29 de maio a 8 de junho. Adicionalmente, e dando ainda a oportunidade a todos aqueles que não têm a possibilidade de se deslocarem a um ponto de recolha, nomeadamente os que se encontram ou residem fora de Portugal, o Banco Alimentar disponibiliza o portal de doação online.

Este ano o Banco Alimentar lança, pela primeira vez e integrada na campanha de recolha de alimentos, a Campanha Buzicos Solidários, que visa o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos.

Coincidindo com o Dia da Criança, esta campanha, inclui um conjunto de atividades, desde a separação de alimentos, realização de jogos pedagógicos e confeção de mini-pizzas, atividades que estão relacionadas com novos projetos que estão a ser desenvolvidos.

Campanha Saco em Números

Supermercados

- 27 supermercados (Continente, Pingo Doce, Super São Roque).

Voluntários – Cerca de 800 Voluntários

- 600 voluntários em lojas;

- 50 voluntários chefes de equipa;

- 10 voluntários visitadores de lojas;

- 100 voluntários em armazém;

- 30 voluntários nos transportes.

Os voluntários em Supermercado provêm de 32 Instituições de Solidariedade Social, movimentos socio-caritativos, centros comunitários, Casas do Povo, e também de escolas, empresas e dos cidadãos em geral.

Logística

- 20 entidades que apoiam com a cedência de bens, equipamentos e serviços de apoio à logística do armazém;

- 15 viaturas cedidas por diferentes entidades (empresas, instituições de solidariedade social e particulares).