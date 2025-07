Na próxima segunda-feira, 28 de julho, entre as 10h00 e as 12h00, as ruas do Funchal vão acolher a iniciativa “Balões do Cuidado”, promovida pelo Grupo Madeira Quality Care, numa ação simbólica que visa homenagear os avós e sensibilizar para a importância do cuidado à população sénior.

A propósito do Dia dos Avós, celebrado a 26 de julho, a equipa da Madeira Quality Care irá distribuir 50 balões com o logótipo da instituição e uma mensagem de carinho. A ação contempla a oferta dos balões a idosos em pontos estratégicos da cidade, desafiando-os a entregá-los a netos, familiares ou amigos, num gesto que pretende reforçar os laços afetivos entre gerações.

Em nota de imprensa, o Grupo Madeira Quality Care destaca que é constituído por três valências: o serviço de Apoio Domiciliário, a Clínica Médica da Achada e o estúdio de treino personalizado BeActive, apostando em cuidados personalizados, envelhecimento ativo e promoção da longevidade.

A organização apela à participação da comunidade e à divulgação desta iniciativa, reforçando a mensagem de que os idosos merecem cuidado, atenção e carinho.