A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs), que hoje se comemora, reconhecendo a importância e o papel vital que assumem no tecido empresarial do município, sendo um motor estrutural da economia regional e local.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destaca que “é com muita satisfação que assinalamos o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, reconhecendo o importante e fundamental contributo para o desenvolvimento económico e social da Região e, em particular, do Município. A Autarquia reafirma o compromisso em continuar a apoiar e promover o desenvolvimento destas empresas, para, dessa forma, construímos um Funchal mais desenvolvido, dinâmico e próspero.”

Em resultado desta proximidade e apoio constante, o Balcão do Investidor já conta com mais de 7.300 atendimentos, refletindo o compromisso em proporcionar soluções eficazes e personalizadas para as necessidades dos empresários.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes (2022) disponibilizados pela Direção Regional de Estatística, cerca de 99,8% das empresas categorizam-se como Micro (14.941), Pequenas (696) e Médias (135). O Funchal possuí, apenas, 28 grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores), pelo que “facilmente se constata a relevante e vital importância das MPMEs, nomeadamente na criação de postos de trabalho, que no município do Funchal corresponde a 62,7% dos empregos”, garante Cristina Pedra.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, os interessados podem dirigir-se presencialmente ao Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal, ou contactar os serviços através do correio eletrónico, balcao.investidor@funchal.pt ou contacto telefónico 291 211 041.