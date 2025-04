Bairro da Quinta Josefina em obras acolhe residência artística

O Bairro da Quinta Josefina, em Santo António, está a ser alvo de obras de requalificação e acolheu, desde outubro, uma residência artística, no âmbito do proejto ESCUTAR.

A Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, acompanhada pela vereadora com o pelouro social, Helena Leal, esteve presente, hoje, para assinalar o projeto realizado em colaboração com o Departamento da Cultura e a SocioHabitaFunchal.

De acordo com um comunicado da autarquia, a residência artística, conduzida pelos artistas Miguel Ramos e Ricardo Brito, nas áreas das artes plásticas e performativas, promoveu “uma forte participação e envolvimento ativo da comunidade local”.

Cristina Pedra aproveitou a ocasião para destacou, igualmente, a intervenção em curso, no bairro, promovida pela autarquia, com um investimento de 625 mil euros, destinada à requalificação, pintura e manutenção dos edifícios.

Cristina Pedra sublinhou, ainda, o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em garantir uma descentralização da cultura, reforçando que esta não deve estar confinada a espaços institucionais.

“Temos vindo a optar, ao longo deste executivo, por levar a cultura para fora dos espaços cobertos. A cultura é para as pessoas, com as pessoas e das pessoas, e esse é o objetivo desta iniciativa”, afirmou.

A autarca salientou, por fim, que o principal objetivo destes projetos passa por promover uma aproximação à arte, inclusão social, reforço do sentimento de pertença e um desenvolvimento comunitário.

No ano passado, o projeto ESCUTAR envolveu 3 bairros e totalizou um investimento de 30 mil euros. Este ano, a iniciativa será ampliada para 6 bairros, envolvendo um total de 12 artistas, com um investimento global de 60 mil euros.