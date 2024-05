Ontem, dia 1 de maio, dia do trabalhador, a tradição dos ‘colares de maio’ voltou em força e foi registada pelo JM no concelho da Ribeira Brava, onde avó e neto se juntaram para vender os ‘maios’.

Desde há três anos que Maria José Fiqueli e Nuno Fiqueli vendem os tradicionais colares no dia do trabalhador. As flores, malmequeres, são colhidas nos terrenos da família, na freguesia do Campanário, conforme indicou o jovem.