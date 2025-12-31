Aviso Laranja nas Regiões Montanhosas a partir da meia-noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quarta-feira os avisos meteorológicos para o último dia do ano, tendo em conta as previsões para a tarde e noite de passagem de ano no Arquipélago da Madeira.

De acordo com informação recolhida pelo JM junto de fonte fidedigna, o Aviso Laranja para precipitação começa à meia-noite de 31 de dezembro, prolongando-se até às 06h00 do dia 1 de janeiro de 2026, incidindo inicialmente apenas sobre as regiões montanhosas.

Já a partir das 03h00, tal como anteriormente avançado pelo Governo Regional e pelo IPMA, o aviso Laranja será estendido à costa sul da Madeira, mantendo-se em vigor até à manhã do primeiro dia do novo ano.

Entretanto, desde as 18h00 desta quarta-feira, está ativo um aviso amarelo de precipitação para a ilha da Madeira, com exceção da ilha do Porto Santo.

No que diz respeito ao vento, o IPMA emitiu igualmente um aviso amarelo para a costa sul e regiões montanhosas, prevendo-se o agravamento das condições meteorológicas, com o vento a passar a aviso laranja a partir da meia-noite.