Aviso Laranja nas Regiões Montanhosas a partir da meia-noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta quarta-feira os avisos meteorológicos para o último dia do ano, tendo em conta as previsões para a tarde e noite de passagem de ano no Arquipélago da Madeira.
De acordo com informação recolhida pelo JM junto de fonte fidedigna, o Aviso Laranja para precipitação começa à meia-noite de 31 de dezembro, prolongando-se até às 06h00 do dia 1 de janeiro de 2026, incidindo inicialmente apenas sobre as regiões montanhosas.
Já a partir das 03h00, tal como anteriormente avançado pelo Governo Regional e pelo IPMA, o aviso Laranja será estendido à costa sul da Madeira, mantendo-se em vigor até à manhã do primeiro dia do novo ano.
Entretanto, desde as 18h00 desta quarta-feira, está ativo um aviso amarelo de precipitação para a ilha da Madeira, com exceção da ilha do Porto Santo.
No que diz respeito ao vento, o IPMA emitiu igualmente um aviso amarelo para a costa sul e regiões montanhosas, prevendo-se o agravamento das condições meteorológicas, com o vento a passar a aviso laranja a partir da meia-noite.
O Leitor rapidamente perceberá, nas perspetivas apresentadas nesta edição, que acabamos de entrar num ano com quase tudo para dar certo. Um ano para avançar,...
Como é tradição, nas doze badaladas do último dia do ano, são formulados desejos para o novo ano que se segue, sempre misterioso, mas também prometedor...
O Subsídio Social de Mobilidade (SSM) não nasceu por acaso, nem por generosidade circunstancial de um Governo. Nasceu da necessidade de acomodar uma obrigação...
SIGA FREITAS
Recentemente descobri uma palavra que me ficou presa ao pensamento. Daquelas palavras raras, difíceis de explicar e impossíveis de traduzir com rigor para...
O ano político de 2025 na Madeira foi marcado pela superação de uma crise institucional profunda, pela realização de diversos atos eleitorais e pela reafirmação...
Na sua mensagem de Natal, o Primeiro-Ministro deste país do fado disse-nos que “agora é que é”, que vamos ter três anos e meio sem eleições (assim queiram...
As tradições são para se manter. Normalmente o meu último artigo do ano, se ficar no final do mês de dezembro, como é o caso, faço o balanço do que fica...
Num país que se diz moderno, europeu e competitivo, continua a prosperar um velho vício nacional: promover pessoas por afinidade e não por competência....
Em 2013, aceitei o desafio de coordenar o Centro Europe Direct na RAM, uma estrutura satélite da Comissão Europeia que, sob a coordenação da sua Representação...
A proximidade das eleições presidenciais de 2026, num contexto de incerteza interna e externa, obriga a refletir sobre o papel do Presidente da República....
A empresária mudou-se da Ucrânia para Portugal há mais de dez anos. Nessa altura, já possuía uma experiência diversificada — desde jornalismo e publicidade até pequeno empreendedorismo...
Bom Ano!
Dirigentes de diversas modalidades esperam este ano a renovação de espaços desportivos. Desejam ainda a captação de novos atletas e a evolução...
Mais de 50 personalidades de diferentes áreas de atividade deixam no JM de hoje as suas perspetivas para o ano que começa. De uma forma geral,...
O técnico Tiago Margarido afirmou hoje que o Nacional tudo fará “para ganhar” no terreno do Vitória de Guimarães, em antevisão ao jogo de abertura da 17.ª...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues visitou esta tarde a Central Térmica da Vitória, para cumprimentar e desejar Bom...
A proximidade do Mundial2026 pode fomentar um maior fluxo de transferências de futebolistas na janela de inverno, última antes da principal competição...
O regime de apoio financeiro de 15 milhões de euros, a fundo perdido, para investimentos em equipamentos e infraestruturas de eficiência energética e produção...
A taxa de inflação no conjunto de 2025 terá sido de 2,3%, segundo a estimativa rápida do INE divulgada hoje, após em 2024 ter sido de 2,4%.
O Instituto...
Recorde alguns dos eventos disputados na Madeira e feitos alcançados por figuras e clubes da Região no ano que hoje chega ao fim.
2 DE FEVEREIRO: CRISTIANO...
O Jornal começou o ano que hoje termina dando palco a personalidades de diferentes setores. A 1 de janeiro, especialistas tiveram a oportunidade de revelar...
Mais de 250 operacionais estão mobilizados para garantir a segurança, a proteção civil e o socorro à população durante as festividades de Fim de Ano, independentemente...