A Capitania do Porto do Funchal, perante dados obtidos através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prolongou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira até às 6 horas de dia 15 de março.

Na Costa Norte, as ondas poderão ir de 4 a 5m, diminuindo gradualmente para 2 a 3m.

Na Costa Sul, a ondulação será de 2 a 3,5m, sendo na parte este de 3 a 4m, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2m.

A Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.