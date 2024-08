Miguel Albuquerque confirmou há instantes que já foi acionado todos os requisitos para que a Madeira possa contar com dois aviões Canadair a partir de amanhã no combate aos incêndios.

Na conferência de imprensa que está a ser realizada na Proteção Civil, António Nunes, presidente do serviço regional, garantiu que só por volta das 18 horas é que foi ativado o pedido para a vinda dos dois aparelhos, uma vez que até então existiam questões de incompatibilidade com os meios regionais que precisavam de ser resolvidas, como a questão do abastecimento de água que não se coadunava com os meios regionais. Até então, não obstante as notícias que circulavam, não existiam mais do que “sondagens exploratórias” que vieram a se confirmar.

Foi ainda esclarecido que o pedido partiu do Governo Regional, embora tenha sido materializado pelo Governo Central.