A Câmara Municipal do Funchal torna público que, no âmbito da empreitada municipal “Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho”, torna-se necessário realizar as seguintes alterações rodoviárias, entre, amanhã, 13.03.2025 (quinta) e o dia 17.03.2025 (segunda).

1. Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento na Rua Artur Sousa Pinga e no segmento da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, compreendido entre a Praça da Autonomia e a saída do parque de estacionamento Almirante Reis;

2. Fica interrompida a circulação rodoviária na Rua D. Carlos I, sentido oeste-este, no segmento compreendido entre a Rua dos Profetas e a Rua Artur Sousa Pinga;

3. Como alternativa os condutores que circulam na Rua D. Carlos I, sentido este-oeste, devem seguir pela Via 25 de Abril ou inverter a marcha na Rua Dr. Pestana Júnior e descer a Rua do Visconde de Anadia até a Praça da Autonomia;

4. Os táxis da Praça da Rua da Casa da Luz, estão autorizados a inverter a marcha em direção à Rua D. Carlos I, sentido oeste, e seguir em direção à Rua Brigadeiro Oudinot;

5. Para aceder ao parque de estacionamento Almirante Reis os condutores devem circular pela Rua Bela de São Tiago, Rua dos Barreiros e Rua D. Carlos I. A saída do parque será realizada sobre o passeio da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, em direção à Rua José da Silva Saca e Rua D. Carlos I;

6. As paragens de transporte público localizadas nos arruamentos a intervir ficarão desativadas pelo que, como alternativa:

6.1. As carreiras 01, 02, 04, 09, 15, 15B, 24 e 46 da Horários do Funchal, passam para a doca da Praça do Povo;

6.2. A carreira n.º 22 da Horários do Funchal, passa para a doca da Rua do Visconde de Anadia, junto à Praça da Autonomia;

6.3. As carreiras n.º 07, 29, 36, 37, 38, 39 e 47 da Horários do Funchal, passam para o separador central da Rua José da Silva Saca.

7. Durante esta intervenção os veículos da Horários do Funchal estão autorizados a condicionar temporariamente uma via de trânsito para parar e realizar operações de entrada e saída de passageiros, em ambos os sentidos da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, na Rua do Visconde de Anadia e Rua José da Silva Saca.

Outras informações

A CMF alerta que é expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata.

O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra.

Agradecemos desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Os horários de funcionamento e percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.