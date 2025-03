Em fevereiro de 2025, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região, avança a DREM, registou um aumento significativo, fixando-se em 2.080 euros por metro quadrado (euros/m²), o que representa uma subida de 4,0% em relação ao mês anterior (+80 euros). Em comparação com o mesmo mês do ano anterior, a variação foi ainda mais expressiva, com um acréscimo de 16,4%, o equivalente a 293 euros.

O aumento foi notório tanto nos apartamentos, como nas moradias. Nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária foi de 2.164 euros/m², o que corresponde a uma variação positiva de 1,9% em relação a janeiro de 2025 e de 16,2% face a fevereiro de 2024. Já nas moradias, o valor médio situou-se nos 1 908 euros/m², marcando um aumento de 5,0% em relação ao mês anterior e de 17,6% no comparativo anual.

No Funchal, o valor mediano de avaliação bancária manteve-se estável em 2.278 euros/m², o mesmo valor do mês de janeiro, embora tenha registado uma subida de 9,7% em relação ao fevereiro de 2024.

Em termos de variação mensal, a RAM destacou-se como a Região com a maior subida (+4,0%), enquanto o Centro registou o crescimento mais modesto (+0,8%).

Esses dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e revelam a contínua valorização do mercado imobiliário na RAM, tanto na habitação para venda, como para arrendamento.