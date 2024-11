O homem de 46 anos que é acusado de ter iniciado o incêndio que consumiu vários hectares de área verde e ainda algumas habitações na Calheta e no Porto Moniz, em outubro do ano passado, começou a ser julgado esta quinta-feira, no Juízo Central Criminal do Funchal.

Depois de o arguido ter ficado em silêncio no arranque da sessão, esta manhã, o tribunal passou a ouvir as testemunhas, incluindo a mãe do suspeito e vários proprietários de habitações afetadas pelo incêndio.

O tribunal ouviu ainda dois engenheiros da Empresa de Eletricidade da Madeira e o coordenado do serviço municipal de proteção civil da Câmara da Calheta.