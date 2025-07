A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico anunciou hoje que pretende avançar, no próximo mandato autárquico, com a criação de mais lugares de estacionamento, com vista a melhorar a mobilidade no centro da cidade, respondendo, assim, a uma das principais necessidades apontadas pela população.

Em comunicado, Hugo Marques, candidato à presidência da autarquia, assume a mobilidade como uma das suas principais bandeiras e tem já projetadas diferentes intervenções, que passam não só pelo redimensionamento e ampliação de parques já existentes, mas também pela criação de novos espaços, por via de uma requalificação urbanística.

O socialista, atual vereador com os pelouros do Trânsito, Planeamento, Ordenamento do território e Urbanismo, entende que “o centro de Machico deve ser, cada vez mais, pensado para as pessoas, não só para melhor acolher os visitantes, mas, acima de tudo, para preparar o futuro da cidade, que, com a orientação certa, verá certamente um crescimento significativo da sua população”.

Defende “um centro dinâmico, onde seja fácil andar a pé, desfrutar do espaço público e impulsionar o comércio local, sendo que, para tal, torna-se essencial reduzir a pressão automóvel no centro da cidade e garantir soluções de estacionamento adequadas e próximas”.

Hugo Marques considera fundamental preparar Machico para o crescimento previsto, tanto em número de residentes como de visitantes e, como tal, preconiza a criação de novas soluções de estacionamento em duas fases.