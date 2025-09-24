MADEIRA Meteorologia
Autárquicas: PAN defende mais espaços ‘kiss and ride’ em Santa Cruz

24 Setembro 2025
17:40
A candidatura do PAN sob o mote ‘Melhor é Possível por Santa Cruz’ defende a criação de mais espaços ‘kiss and ride’, junto a estabelecimentos escolares no Município de Santa Cruz.

“É uma medida que tem demonstrado um impacto positivo nas zonas onde está implementada, garantindo melhor circulação dos carros e menor constrangimento junto às escolas. Santa Cruz poderia ter uma visão mais abrangente, sobretudo no que diz respeito ao Caniço e apostar em mais faixas ‘kiss and ride’.”, refere Eugénia Costa, candidata à Junta de Freguesia do Caniço, em comunicado.

O PAN alerta para a situação do anexo da escola do Caniço com pré-escolar na Estrada João Gonçalves Zarco, que sendo uma zona de movimento sobretudo em horas de ponta, seria fundamental a criação desta faixa.

“É a estrada que dá acesso ao centro de saúde e à escola de 2º e 3º Ciclo, além de que dá acesso ao centro da freguesia. Nesse sentido é importante e uma vez que falamos de uma pré-escolar, garantir um espaço onde os progenitores possam parar os carros e em segurança garantir a entrega das crianças.”

Segundo a candidatura do PAN, “a zona tem espaço junto à escola onde poderia ser aplicada o ‘kiss and ride’, podendo servir de estacionamento normal no restante do dia, uma vez que não há lugares de estacionamento na zona para quem trabalha em volta”.

