Autárquicas: Nélio Gouveia é o escolhido pelo PSD para Santana

Nélio Gouveia será o candidato do PSD-M para as autárquicas em Santana. Atinge este ano o limite de três mandatos à frente dos destinos da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, onde a população tem lhe renovado confiança de forma repetida desde 2013.

É ainda presidente da Assembleia-Geral da Casa do Povo do Arco de São Jorge desde 2019 e lidera também a dinâmica Associação Santana Cidade Solidária desde 2022.

Leia mais na edição impressa do JM de hoje.