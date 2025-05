Autárquicas: Luís Ferreira lidera candidatura do PSD em Machico

Chegou a vez de Luís Ferreira assumir a responsabilidade de liderar os social-democratas em terras machiquenses. Papel que surge como consequência natural da responsabilidade crescente que tem assumido nas bases do partido no concelho.

O engenheiro agrónomo, antigo Diretor Regional das Pescas, preside à Comissão Política Concelhia do PSD de Machico. E tem se mostrado participativo em todos os momentos do partido, podendo agora assumir, ele próprio, os custos da estratégia social-democrata no concelho.

Leia mais na edição impressa do JM de hoje.