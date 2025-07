Liana Reis, coordenadora regional do partido Reagir Incluir Reciclar - RIR é a candidata do partido à liderança da Junta de Freguesia do Monte e número dois na lista para a Assembleia Municipal.

A lista para a Assembleia Municipal é encabeçada pelo também enfermeiro Adelino Bettencourt, que para a referida Junta de Freguesia vai em segundo lugar.

Cristina Pestana, técnica auxiliar de saúde, e Marco Silva, encarregado operacional no Município do Funchal, ocupam o terceiro lugar na lista do Monte e da AM, respetivamente.

Com estas candidaturas, o Partido Reagir Incluir Reciclar assume o compromisso de lutar por uma cidade e freguesias mais justas, inclusivas e participativas, onde cada cidadão é ouvido, respeitado e valorizado. Acreditamos que é possível construir um futuro melhor, assente na proximidade, no diálogo e na ação concreta. Convidamos todos os funchalenses a juntarem-se a este projeto de mudança, feito por pessoas e para pessoas”, declara Liana Reis em comunicado.