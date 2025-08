O partido Juntos Pelo Povo (JPP), que começou como um movimento de cidadãos na Madeira e hoje tem representação na Assembleia da República, candidata-se às autárquicas em 10 municípios, oito na Madeira e dois do distrito do Porto.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral do partido, Élvio Sousa, salientou que haverá uma equipa renovada no município Santa Cruz, o único que é atualmente governado pelo JPP, assumindo que o objetivo é manter a liderança da autarquia e “apostar tudo no Funchal, não desfazendo as restantes autarquias”.

O JPP apresenta listas individuais aos concelhos madeirenses do Funchal, Calheta, Câmara de Lobos, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Ribeira Brava e Santa Cruz.

O partido vai também candidatar-se, sozinho, aos municípios da Maia e Gondomar, no distrito do Porto, mas é na Madeira, e mais especificamente no município de Santa Cruz, que o JPP tem maior expressão.

No arquipélago Madeira, o JPP só não se candidata em três dos 11 concelhos: Santana, São Vicente e Porto Santo, mas, neste último, apoia a candidatura do movimento de cidadãos UNE - Uma Nova Esperança, uma vez que inclui militantes do Juntos Pelo Povo.

Filipe Sousa, um dos fundadores do partido e atual deputado à Assembleia da República (AR), deixou este ano a Câmara de Santa Cruz, que governava desde 2013, depois de ter sido eleito à AR e a poucos meses de terminar o seu terceiro e último mandato na autarquia.

A Câmara de Santa Cruz é atualmente presidida por Élia Ascensão, que será a cabeça de lista nas autárquicas de 12 de outubro.

No Funchal, o principal município da região autónoma, com 105.782 habitantes (Censos 2021), o partido apresenta como cabeça de lista Fátima Aveiro, que era presidente do Banco Alimentar Contra a Fome na Madeira, cargo que deixou para se dedicar à candidatura.

“A prioridade é a expansão do movimento na região e pormenorizadamente no continente, sem pressas”, sublinhou Élvio Sousa.

Em 2008, um grupo de cidadãos, entre os quais os irmãos Élvio e Filipe Sousa, criou o PPG - Pelo Povo de Gaula, uma freguesia do concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira.

No ano seguinte, o PPG adotou a designação de movimento Juntos Pelo Povo e, nas autárquicas desse ano, retirou a maioria absoluta ao PSD na Câmara Municipal de Santa Cruz e venceu a Junta de Freguesia de Gaula.

Quatro anos depois, nas eleições autárquicas de 2013, o JPP venceu com maioria absoluta o município de Santa Cruz, que tinha sido sempre governado pelos sociais-democratas.

Filipe Sousa tomou então posse pela primeira vez como presidente da autarquia, voltando a ser eleito, sempre com maioria absoluta, nos sufrágios de 2017 e 2021.

Atualmente, o JPP, o 21.º partido político nacional inscrito no Tribunal Constitucional, em 27 de janeiro de 2015, detém a Câmara de Santa Cruz e as cinco juntas de freguesia do concelho.

O JPP é também o principal partido da oposição na Assembleia Legislativa Regional (de maioria PSD/CDS-PP), com 11 deputados, tendo ultrapassado o PS nas últimas eleições legislativas regionais, em 23 de março.